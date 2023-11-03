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Венгер признался, что мог в свое время возглавить Реал и Барселону

Французский специалист рассказал о предложениях, от которых отказался.
Сегодня, 10:20
Арсен Венгер / Getty Images
Арсен Венгер / Getty Images

Арсен Венгер рассказал об интересе к себе со стороны Реала и Барселоны во время своей тренерской деятельности.

"За все то время, что я провел в Арсенале, Реал пытался подписать меня два или три раза".

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"Барселона тоже предприняла одну попытку", – сказал французский специалист в интервью BeIN Sports.

Напомним, Венгер возглавлял Арсенал с 1996 по 2018 год, выиграв за это время с клубом несколько раз чемпионат Англии, Кубок Англии, Кубок Английской лиги и Суперкубок Англии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Арсен Венгер Реал Мадрид

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