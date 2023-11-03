Тухель отстранился от некоторых игроков Баварии

Главный тренер Баварии Томас Тухель имеет проблемы в общении с игроками клуба. Об этом сообщает издание Bayern & Germany.

Некоторые футболисты не чувствуют себя причастными к успехам команды и удивлены отстраненностью немецкого специалиста.

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Тухель выделил среди всей обоймы несколько "любимчиков", в число которых попали Харри Кейн и Лерой. С ними тренер общается даже вне тренировочного процесса.

Также у Томаса есть проблемы в общении с игроками центра поля после публичной критики. Главным враждующим футболистом является Йозуа Киммих. Из-за наставника капитан команды может сменить клуб.

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