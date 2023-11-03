Милан хочет арендовать одноклубника Зинченко

Якуб Кивиор может отправиться в итальянский чемпионат в поисах игровой практики.

Итальянский Милан собирается усилить линию защиты в зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание La Gazzetta Dello Sport, "россонери" хотят арендовать Якуба Кивьора из Арсенала. В будущем клуб, возможно, попробует выкупить игрока.

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Источник отмечает, что за поляком следили еще во время его выступлений за Специю, а сейчас попытаются воспользоваться отсутствием у Якуба игровой практики.

В текущем сезоне центрбэк провел 6 матчей, не отличившись результативными действиями.

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