Месси - о соперничестве с Роналду: Это было очень приятное время для нас
Нападающий Интер Майами Лионель Месси высказался о противостоянии с форвардом Ан-Насра Криштиану Роналду.
"Это была очень хорошая битва в спортивном плане. Мы взаимно подпитывались этим соперничеством, потому что мы оба любим бороться за победы.
Он тоже всегда хотел выигрывать все, постоянно. Это было очень приятное время для нас обоих и для всех, кто любит футбол".
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"Я думаю, мы заслуживаем большой похвалы за то, что смогли так долго оставаться на вершине. Чрезвычайно трудно оставаться на вершине в течение десяти-пятнадцати лет.
Это было замечательное время, и я думаю, что о нем останутся прекрасные воспоминания у всех, кто следил за нами", – сказал аргентинец в интервью Corriere della Sera.
Напомним, за свою карьеру Роналду получил пять Золотых мячей, а Месси опережает Криштиану по данному показателю на три награды.
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