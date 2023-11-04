Месси - о соперничестве с Роналду: Это было очень приятное время для нас

Нападающий Интер Майами Лионель Месси высказался о противостоянии с форвардом Ан-Насра Криштиану Роналду.

"Это была очень хорошая битва в спортивном плане. Мы взаимно подпитывались этим соперничеством, потому что мы оба любим бороться за победы.

Он тоже всегда хотел выигрывать все, постоянно. Это было очень приятное время для нас обоих и для всех, кто любит футбол".

Читай также: Хави: Месси - лучший в истории

"Я думаю, мы заслуживаем большой похвалы за то, что смогли так долго оставаться на вершине. Чрезвычайно трудно оставаться на вершине в течение десяти-пятнадцати лет.

Это было замечательное время, и я думаю, что о нем останутся прекрасные воспоминания у всех, кто следил за нами", – сказал аргентинец в интервью Corriere della Sera.

Напомним, за свою карьеру Роналду получил пять Золотых мячей, а Месси опережает Криштиану по данному показателю на три награды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!