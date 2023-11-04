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Гвардиола - о победе над Борнмутом: Мы не ожидали того, что они будут так играть

Испанец нашел положительные моменты в игре соперника.
Сегодня, 20:24
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

В рамках 11 тура чемпионата Англии Ман Сити победил Борнмут со счетом 6:1.

Наставник "горожан" Пеп Гвардиола высказался о прошедшем матче, отметив, положительные стороны в игре своего соперника. Пеп отметил, что коллектив Андони Ираолы играл достаточно агрессивно.

"Мы не ожидали того, как они играли в схеме с пятью защитниками. Мы забили в нужные моменты, второй тайм они начали лучше нас. При игре один на один они были агрессивны. Я очень уважаю, когда команда проигрывает со счетом 0:3, но ее игроки решительно играют один на один".

Также испанский специалист не мог пройти мимо выдающегося перформанса Жереми Доку,установившего ряд достижений в АПЛ. Гвардиола заявил, что бельгиец очень хорошо адаптировался в новом коллективе.

"Он очень быстро освоился. Дело не только в сегодняшней игре, он сыграл очень хорошо во всех матчах. Мы очень рады", - приводит слова испанца ВВС.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Пеп Гвардиола

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