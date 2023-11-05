Традиции прежде всего: Руни поделился милой фотографией с дня рождения сына

Все семейство английского экс-футболиста одето в одинаковые пижамы.

Английский экс-форвард Уэйн Руни поделился милым фото с празднования дня рождения своего сына Кая.

Парню, который также занимается футболом, недавно исполнилось 14 лет. Семейство решило отметить эту дату в семейном кругу, одевшись в одинаковые пижамы.

Семья Руни не первый раз подбирает для себя идентичную одежду. Такое происходит достаточно регулярно.

Отметим, что Уэйн с женой Колин воспитывает 4 сыновей. Помимо Кая, у них также растут 10-летний Клей, 7-летний Кит и 5-летний Касс

Напомним, ранее англичанин возглавил клуб из второго английского дивизиона.

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