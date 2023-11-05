iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Традиции прежде всего: Руни поделился милой фотографией с дня рождения сына

Все семейство английского экс-футболиста одето в одинаковые пижамы.
Сегодня, 14:14
Уэйн Руни / Getty Images
Уэйн Руни / Getty Images

Английский экс-форвард Уэйн Руни поделился милым фото с празднования дня рождения своего сына Кая.

Парню, который также занимается футболом, недавно исполнилось 14 лет. Семейство решило отметить эту дату в семейном кругу, одевшись в одинаковые пижамы.

Семья Руни не первый раз подбирает для себя идентичную одежду. Такое происходит достаточно регулярно.

Отметим, что Уэйн с женой Колин воспитывает 4 сыновей. Помимо Кая, у них также растут 10-летний Клей, 7-летний Кит и 5-летний Касс

Напомним, ранее англичанин возглавил клуб из второго английского дивизиона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Уэйн Руни

Статьи по теме

Руни отказался от работы в Саудовской Аравии до предложения от Бирмингема Руни отказался от работы в Саудовской Аравии до предложения от Бирмингема
Руни возглавил клуб второго английского дивизиона Руни возглавил клуб второго английского дивизиона
Легенда МЮ возглавит клуб второго английского дивизиона Легенда МЮ возглавит клуб второго английского дивизиона
Руни ушел с поста главного тренера клуба МЛС Руни ушел с поста главного тренера клуба МЛС
Помочь журналистам

Видео

Последний матч Луческу и поражение Динамо от Шахтера в обзоре украинского Классического
Последний матч Луческу и поражение Динамо от Шахтера в обзоре украинского Классического

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа15:20
Месси: Золотой мяч – очень хороший приз, но для меня важнее командные награды
Украина15:18
Ворскла в драматичной концовке не смогла вырвать победу над Минаем
15:07
Чемпион Украины на последней секунде спасся от поражения лидеру
Европа14:46
Лидер Барселоны мог оказаться в топ-клубе АПЛ
Украина14:45
Металлист 1925 - Черноморец: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа14:14
Традиции прежде всего: Руни поделился милой фотографией с дня рождения сына
Футбол14:10
Определились все участники Клубного чемпионата мира-2023
Европа13:44
"Он был блистательным": Партнер Миколенко похвалил его игру в последнем матче
Европа13:25
Довбик стал лучшим украинским бомбардиром в чемпионате Испании
Европа13:11
Лунин поздравил Марсело с завоеванием Копа Либертадорес
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK