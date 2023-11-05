Традиции прежде всего: Руни поделился милой фотографией с дня рождения сына
Все семейство английского экс-футболиста одето в одинаковые пижамы.
Английский экс-форвард Уэйн Руни поделился милым фото с празднования дня рождения своего сына Кая.
Парню, который также занимается футболом, недавно исполнилось 14 лет. Семейство решило отметить эту дату в семейном кругу, одевшись в одинаковые пижамы.
Семья Руни не первый раз подбирает для себя идентичную одежду. Такое происходит достаточно регулярно.
Отметим, что Уэйн с женой Колин воспитывает 4 сыновей. Помимо Кая, у них также растут 10-летний Клей, 7-летний Кит и 5-летний Касс
Напомним, ранее англичанин возглавил клуб из второго английского дивизиона.
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