Вызывающее платье: возлюбленная экс-звезды Барселоны может получить бан в Instagram за показанные соски

Девушка защитника Трабзонспора Марка Бартры Джессика Гойкоэчеа удивила своих подписчиков в Instagram.

Испанка опубликовала серию фотографий в Instagram в прозрачном темном платье.

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Джессика была без лифчика, а значит фанаты могли увидить ее соски.

instagram.com/goicoechea

instagram.com/goicoechea

instagram.com/goicoechea

instagram.com/goicoechea

Ранее сообщалось, что возлюбленная Роналду похвасталась приобретенными в спортзале формами.

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