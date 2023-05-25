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Девушка экс-звезды Барселоны может получить бан в Instagram за фото, где она полностью обнажена

Джессика Гойкоэчеа выбрала экстравагантный способ объявить о запуске линии купальников.
Сегодня, 22:16
Джессика Гойкоэчеа / Getty Images
Джессика Гойкоэчеа / Getty Images

Возлюбленная Марка Бартры Джессика Гойкоэчеа попала в скандальную ситуацию.

Как сообщает издание The Sun, испанка может получить бан в Instagam за полностью обнаженное фото.

На фотографии у Джессики только небольшой пластырь наклеенный на соски и половину ее тела прикрывает полупрозрачная дверь.  В такой экстравагантный способ Гойкоэчеа объявила о запуске продаж собственной линии купальников.

Стоит отметить, что Гойкоэчеа регулярно возбуждает воображение своих подписчиков. Например, ранее Джессика "разорвала" красную дорожку в откровенном наряде

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Марк Бартра

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