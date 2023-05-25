Девушка экс-звезды Барселоны может получить бан в Instagram за фото, где она полностью обнажена
Джессика Гойкоэчеа выбрала экстравагантный способ объявить о запуске линии купальников.
Возлюбленная Марка Бартры Джессика Гойкоэчеа попала в скандальную ситуацию.
Как сообщает издание The Sun, испанка может получить бан в Instagam за полностью обнаженное фото.
На фотографии у Джессики только небольшой пластырь наклеенный на соски и половину ее тела прикрывает полупрозрачная дверь. В такой экстравагантный способ Гойкоэчеа объявила о запуске продаж собственной линии купальников.
Стоит отметить, что Гойкоэчеа регулярно возбуждает воображение своих подписчиков. Например, ранее Джессика "разорвала" красную дорожку в откровенном наряде.