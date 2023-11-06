Маттеус - о критике Тухеля: Я как эксперт имею право на это

Если специалист не обижен, бывший хавбек готов выпить с ним пива.

Лотар Маттеус заявил, что имеет полное право критиковать работу Томаса Тухеля.

Ранее экс-хавбек сборной Германии сильно критиковал Баварию, а после победы над Боруссией ответил уже своим критикам.

По словам Маттеуса, он как эксперт и должен критиковать Тухеля. Все зависит от того, как специалист будет воспринимать его критику, хавбека тоже немало критиковали в свое время.

"Думаю, как эксперт я имею право высказывать подобное. Если Тухелю это не понравилось, то от него зависит, как он с этим справится.

В прошлом меня много критиковали и как игрока, и как тренера. Я проглатывал это и старался добиться большего в следующей игре.

Команда показала хорошую реакцию в Дортмунде, достойный ответ. Теперь эта игра будет эталоном. Томас Тухель обязательно успокоится.

Готов ли я встретиться с ним? Без проблем. Можем выпить по пиву вместе", – приводит слова Маттеуса Bayern & Germany.

Ранее также сообщалось, что фанаты Милана готовят акцию против своего бывшего голкипера.

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