Судаков: Мудрик рекомендовал мне поскорее перейти в топ-чемпионат

Хавбек Шахтера рассказал о том, какие советы ему давал Михаил после перехода в Челси.

Полузащитник донецкого Шахтера Георгий Судаков рассказал о своем общении с экс-партнером по клубу, а ныне вингером Челси Михаилом Мудриком после того, как он ушел в стан "синих".

По словам Судакова, Мудрик дал ему ряд ценных советов на случай, если Георгий перейдет в АПЛ и посоветовал тому поскорее перейти в другую лигу.

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"Миша - мой близкий друг, и мы много общаемся. Я уже получил от него несколько ценных советов, если я перееду в Англию. Как адаптироваться, как нелегко войти в темп игры, поэтому для меня это очень полезные советы.

Он рекомендует как можно быстрее перейти в такой топ-чемпионат, как Премьер-лига, потому что для развития вашей игры это помогает быстрее адаптироваться физически и психологически".

Также украинский футболист рассказал, почему, возможно, его соотечественник еще не реализовал полностью свой потенциал.

"У Миши огромный потенциал, и, возможно, одна из причин, почему вы еще не видели его на топ-уровне в Англии, заключается в том, что, как он говорит, нет такого игрока, как Судаков, который постоянно отдает ему лучшие пасы", - сказал Георгий в интервью The Guardian.

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