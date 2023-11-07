Беллингем может пропустить матч Лиги чемпионов против Браги

Футболист мадридского Реала Джуд Беллингем может пропустить следующий матч своей команды против португальской Браги.

Как сообщает ряд испанских изданий, англичанин преждевременно покинул тренировку перед игрой группового этапа Лиги чемпионов из-за болей в плече.

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Джуд вывихнул левое плечо в поединке против Райо Вальекано, но доиграл тот матч, однако, теперь есть сомнения, что он сможет сыграть в завтрашней игре ЛЧ.

Напомним, в текущем сезоне Беллингем провел 14 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 3 ассиста.

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