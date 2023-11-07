Тухель готов смягчить свой подход, чтобы наладить отношения в Баварии

Томас Тухель готов изменить свой подход ради того, чтобы наладить атмосферу в команде, пишет Bayern & Germany.

Считается, что тренер понял, насколько авторитетны некоторые игроки в клубе, потому теперь он пытается улучшить с ними отношения.

Также Тухель обратил внимание, что в команде не принята жесткая критика, потому теперь наставник старается не обращать внимание футболистов на их ошибки. Вместо этого он старается их мотивировать.

При этом отмечается, что отношения между Тухелем и командой хоть и не проблемные, но не близкие. Тренер сознательно дистанцировался и не хочет, чтобы личные симпатии влияли на его работу.

Ранее, напомним, дортмундская Боруссия обыграла Ньюкасл.

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