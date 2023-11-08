"90 миллионов": Матвиенко указал известному инсайдеру трансферную стоимость Судакова

Хавбек Шахтера Георгий Судаков опубликовал в соцсетях фотографию с наградой лучшему игроку матча за выступление против Барселоны (1:0).

Данный пост прокомментировал известный инсайдер Фабрицио Романо, написав: "Топ-талант".

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Спустя чуть более десять минут одноклубник Судакова Николай Матвиенко решил в шутливой форме ответить: "90 млн".

Напомним, наиболее активный интерес к полузащитнику Шахтера проявляет Ювентус. Туринский клуб готов зимой попытаться подписать игрока.

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