"90 миллионов": Матвиенко указал известному инсайдеру трансферную стоимость Судакова
Украинец помогает продать своего одноклубника подороже.
Хавбек Шахтера Георгий Судаков опубликовал в соцсетях фотографию с наградой лучшему игроку матча за выступление против Барселоны (1:0).
Данный пост прокомментировал известный инсайдер Фабрицио Романо, написав: "Топ-талант".
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Спустя чуть более десять минут одноклубник Судакова Николай Матвиенко решил в шутливой форме ответить: "90 млн".
Напомним, наиболее активный интерес к полузащитнику Шахтера проявляет Ювентус. Туринский клуб готов зимой попытаться подписать игрока.
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