iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"90 миллионов": Матвиенко указал известному инсайдеру трансферную стоимость Судакова

Украинец помогает продать своего одноклубника подороже.
Вчера, 21:18
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Хавбек Шахтера Георгий Судаков опубликовал в соцсетях фотографию с наградой лучшему игроку матча за выступление против Барселоны (1:0).

Данный пост прокомментировал известный инсайдер Фабрицио Романо, написав: "Топ-талант".

Читай также: "Не могу сказать, что это наш максимум": Судаков оценил игру Шахтера в матче с Барселоной

Спустя чуть более десять минут одноклубник Судакова Николай Матвиенко решил в шутливой форме ответить: "90 млн".

Напомним, наиболее активный интерес к полузащитнику Шахтера проявляет Ювентус. Туринский клуб готов зимой попытаться подписать игрока.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Николай Матвиенко Георгий Судаков Фабрицио Романо

Статьи по теме

"Я так горжусь": возлюбленная Судакова мило поздравила мужа с победой над Барселоной "Я так горжусь": возлюбленная Судакова мило поздравила мужа с победой над Барселоной
"Не могу сказать, что это наш максимум": Судаков оценил игру Шахтера в матче с Барселоной "Не могу сказать, что это наш максимум": Судаков оценил игру Шахтера в матче с Барселоной
Лига чемпионов: онлайн-трансляции всех матчей Лига чемпионов: онлайн-трансляции всех матчей
Арсенал с Зинченко обыграл Севилью, Ланс уступил ПСВ Арсенал с Зинченко обыграл Севилью, Ланс уступил ПСВ
Помочь журналистам

Видео

Дубли Гризманна и Мораты в обзоре матча Атлетико - Селтик
Дубли Гризманна и Мораты в обзоре матча Атлетико - Селтик

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:56
Лига Чемпионов23:56
Арсенал с Зинченко обыграл Севилью, Ланс уступил ПСВ
Лига Чемпионов23:55
Бавария в тяжелом матче обыграла Галатасарай благодаря невероятному Кейну
Европа23:53
Реал уверенно победил Брагу благодаря отбитому пенальти Лунина
Европа23:30
Роберт Левандовски: статистика-2023/2024
Европа23:24
МЮ повторил курьезное антидостижение Баварии в Лиге чемпионов
Европа23:20
Луческу может стать президентом турецкого клуба
ММА22:55
Уайлдер заявил о желании провести бой в UFC
Европа22:47
Лунин отбил 50% пенальти в своей клубной карьере
Европа22:22
Антони не собирается зимой покидать Манчестер Юнайтед
Европа22:15
Лунин на первых минутах матча против Браги отбил пенальти
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK