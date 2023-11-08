"Не могу сказать, что это наш максимум": Судаков оценил игру Шахтера в матче с Барселоной

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков поделился впечатлениями от победы над Барселоной (1:0) в матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Хавбек "горняков" выразил надежду, что команде будет по силам побороться за выход в плей-офф турнира.

"Мы вышли гораздо увереннее, чем в первом матче в Барселоне, много работали ради этого, разобрали хорошо игру, поняли, на чем нужно делать акцент, и исправили ошибки. Прежде всего нужно было сыграть на ноль, а свои шансы мы всегда найдем. Так и получилось: мы мало что дали сделать Барселоне, а Даниил Сикан забил невероятный гол - воспользовались этим и выиграли матч".

Читай также: Сикан: Показали настоящий характер Шахтера

"Очень сложно впервые выходить против такой команды, как Барселона, ты немного волнуешься. Но уже во втором тайме в Испании мы показали, что можем играть. Мы там получили этот опыт, и наверняка именно второй тайм в Барселоне добавил нам уверенности. И сейчас мы это доказали - с первых минут начали играть в свой футбол. Конечно, все понимают, что это Барселона и это было сложно. Мы большую часть времени играли без мяча, но также демонстрировали хорошие моменты и одержали победу - это самое важное.

Это уже игра Шахтера Марино Пушича? Еще много над чем нужно работать. Он только пришел, всего две недели в команде, и я не могу сказать, что это наш максимум. Потому мы шаг за шагом показали, что можем играть. Конечно, тяжело было, ведь поле чуть-чуть такое, не для комбинационного футбола. Но мы проявили характер и показали, пожалуй, настоящий "шахтерский" дух.

Я не хочу говорить громких слов, но мы работаем. Я от первого тура говорил: мы верим в то, что можем выйти из группы и ради этого очень много работаем. Поэтому я верю в нашу команду и с нетерпением жду следующих матчей", - приводит слова Судакова официальный сайт Шахтера.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и лучших моментов матча Шахтер - Барселона (1:0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!