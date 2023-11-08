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Сикан: Показали настоящий характер Шахтера

Украинец высказался о победе над Барселоной.
Сегодня, 11:31
Даниил Сикан в матче с Барселоной / ФК Шахтер Донецк
Даниил Сикан в матче с Барселоной / ФК Шахтер Донецк

Нападающий Шахтера Даниил Сикан подвел итоги победы над Барселоной (1:0) в матче Лиги чемпионов..

По словам украинца, его гол стал отличным завершением классной комбинации команды.

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"Очень счастлив победить. Мы старались и показали настоящий характер Шахтера. Мой гол – результат работы всей команды, Судаков очень хорошо отдал на Гочолейшвили, Георгий – на меня, а мне оставалось завершить идеальную комбинацию".

Сикан подтвердил, что команда показала "шахтерский" футбол.

Основное требование – победа, и мы одержали ее.

В первом матче с Басрелоной мы проиграли с небольшим счетом. Разобрали ошибки, соблюдали дисциплину на поле и отыгрались за результат прошлого матча", - отметил Сикан.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Шахтер - Барселона.

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Источник: ФК Шахтер Донецк
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниил Сикан

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