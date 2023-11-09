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Руни считает, что новые технологии мешают общению между игроками

Потому специалист заставляет игроков больше говорить друг с другом.
Сегодня, 20:23
Уэйн Руни / Getty Images
Уэйн Руни / Getty Images

Главный тренер Бирмингема Уэйн Руни считает, что развитие технологий мешает общению игроков.

Легенда МЮ заявил, что из-за развития технологий на поле стало меньше коммуникации, что негативно влияет на результаты команд.

Потому сейчас специалист пытается заставить игроков больше общаться между собой лично, чтобы на поле они действовали более слаженно.

"Я постоянно говорю об этом с игроками – о коммуникации. Не только у нас, но и в любой другой команде вы видите, что на поле не хватает разговоров и взаимопомощи.

Сколько времени люди проводят с телефонами, в соцсетях... Легко вести беседу по телефону, на всех этих платформах, в то время как самое важное – говорить с людьми лицом к лицу. Конечно, ситуация на поле изменилась за последние годы, никаких сомнений.

Я пытаюсь заставить игроков больше общаться. Чем больше ты говоришь, тем больше помогаешь партнеру по команде, заставляешь его проснуться.

Если ты защитник, то должен разговаривать с хавбеками, просить их сместиться левее, правее, пойти на мяч. Если ты полузащитник, то должен разговаривать с игроками линии атаки, это помогает партнерам. Так устроен футбол, так всегда и было", – цитирует Руни Daily Mail.

Ранее также экс-игрок Ливерпуля заявил, что МЮ точно вылетит из ЛЧ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Уэйн Руни

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