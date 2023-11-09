Клопп - о поражении Тулузе: Приходится принять то, что есть. Все заслуженно

Юрген Клопп прокомментировал последнее поражение своей команды.

Напомним, Ливерпуль сенсационно уступил Тулузе в рамках Лиги Европы.

Наставник мерсисайдцев признал, что команда заслужила это поражение, поскольку проиграла все единоборства. И в целом Клопп остался недоволен выступлением своих подопечных.

"Поражение абсолютно заслуженное, потому что соперник выиграл почти все ключевые единоборства. Ситуаций, в которых мы должны были выиграть борьбу за мяч, но не сделали этого, было слишком много.

Когда пропускаешь три гола, нужно много забивать для победы, и мы почти сумели набрать очко. Игра от этого лучше не стала бы, но лучше стало бы наше положение в таблице. Но приходится принять то, что есть. Все заслуженно.

Вообще говоря, меня больше беспокоит наша игра, я бы хотел, чтобы мы сыграли лучше. Это для меня главная проблема сегодня. Нужно было играть намного более агрессивно", – цитирует немца официальный сайт Ливерпуля.

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