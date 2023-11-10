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Сделка по покупке акций МЮ произойдет уже на следующей неделе - источник

Фанатам манкунианцев осталоись потерпеть совсем немного.
Сегодня, 15:34
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images

Сэр Джим Ретклифф приобретет 25% акций Манчестер Юнайтед уже на следующей неделе, утверждает BBC.

Напомним, что эта сделка обойдется миллиардеру в 1.25 млрд фунтов, а также станет первым шагом по полному поглощению клуба.

Рэтклифф хочет как можно быстрее заполучить контроль над клубом, издание считает, что сделка может состояться во время международной паузы в ноябре.

Кроме того источники близкие к сэру Джиму утверждают, что тот не станет просто молчаливым партнером Глейзеров, он сразу намерен начать действовать.

Ранее уже заявлялось, что миллиардер готов выложить солидную сумму из своего кармана, которая пойдет на улучшение инфраструктуры клуба.

Ранее также сообщалось, что футболисту Челси может угрожать дисквалификация.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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