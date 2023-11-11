Милан может заменить Пиоли бывшим тренером Челси

Бывший главный тренер Челси Грэм Поттер может возглавить Милан. Об этом сообщает журналист Паскаль Гуарро.

Итальянский клуб активно ищет преемника нынешнему наставнику, так как боссы "россонери" разочарованы результатами команды в этом сезоне.

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Ввиду этого, Милан рассматривает кандидатуру Поттера. Он не единственный претендент на данную должность, однако в шорт-листе "черно-красных" англичанин является приоритетным вариантом.

Отметим, в услугах экс-наставника Челси также заинтересованы Саутгемптон, Лестер, Вест Хэм, Лион и Ницца.

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