iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милан может заменить Пиоли бывшим тренером Челси

Поттер рассматривается в качестве главного кандидата.
Сегодня, 11:52
Грэм Поттер / Getty Images
Грэм Поттер / Getty Images

Бывший главный тренер Челси Грэм Поттер может возглавить Милан. Об этом сообщает журналист Паскаль Гуарро.

Итальянский клуб активно ищет преемника нынешнему наставнику, так как боссы "россонери" разочарованы результатами команды в этом сезоне.

Читай также: Как все было на самом деле: Милан раскрыл секрет гола Леау в ворота ПСЖ

Ввиду этого, Милан рассматривает кандидатуру Поттера. Он не единственный претендент на данную должность, однако в шорт-листе "черно-красных" англичанин является приоритетным вариантом.

Отметим, в услугах экс-наставника Челси также заинтересованы Саутгемптон, Лестер, Вест Хэм, Лион и Ницца.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Стефано Пиоли Грэм Поттер

Статьи по теме

Как все было на самом деле: Милан раскрыл секрет гола Леау в ворота ПСЖ Как все было на самом деле: Милан раскрыл секрет гола Леау в ворота ПСЖ
Шевченко: Свой любимый гол я забил в составе Милана - тогда мы выиграли Скудетто Шевченко: Свой любимый гол я забил в составе Милана - тогда мы выиграли Скудетто
Милан, Динамо, Украина: Шевченко рассказал о самых любимых моментах в своей карьере Милан, Динамо, Украина: Шевченко рассказал о самых любимых моментах в своей карьере
Лига чемпионов: онлайн-трансляции всех матчей Лига чемпионов: онлайн-трансляции всех матчей
Помочь журналистам

Видео

Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча
Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Другие страны14:57
Чемпионат мира по футболу U-17: Англия забила 10 голов Новой Каледонии, Польша проиграла Японии
Бокс14:50
"Думал, что он боец": Стивенсон рассказал, почему разочаровался в Ломаченко
Европа14:47
Довбик получил приятную награду в преддверии матча с Райо Вальекано
Европа14:20
Наполи хочет продлить контракт с одним из лидеров клуба
Европа14:15
Русин - в стартовом составе Сандерланда на матч Чемпионшипа
Европа13:58
Довбик и Цыганков в старте: онлайн-трансляция матча Райо Вальекано - Жирона
Киберспорт13:53
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Теннис13:45
Украина - Нидерланды: Калинина обыграла Леменс, Ястремская сыграет с Рус
Украина13:36
Заря объявила об уходе главного тренера - команду возглавил спортивный директор
НБА13:22
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Мюррэй и Коллинз возглавили рейтинг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK