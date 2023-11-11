Милан может заменить Пиоли бывшим тренером Челси
Поттер рассматривается в качестве главного кандидата.
Бывший главный тренер Челси Грэм Поттер может возглавить Милан. Об этом сообщает журналист Паскаль Гуарро.
Итальянский клуб активно ищет преемника нынешнему наставнику, так как боссы "россонери" разочарованы результатами команды в этом сезоне.
Читай также: Как все было на самом деле: Милан раскрыл секрет гола Леау в ворота ПСЖ
Ввиду этого, Милан рассматривает кандидатуру Поттера. Он не единственный претендент на данную должность, однако в шорт-листе "черно-красных" англичанин является приоритетным вариантом.
Отметим, в услугах экс-наставника Челси также заинтересованы Саутгемптон, Лестер, Вест Хэм, Лион и Ницца.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!