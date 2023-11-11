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Трансфер Судакова в Ювентус считается резервным решением

"Бьянконери" сосредоточатся на подписании Берарди.
Сегодня, 16:50
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Массимилиано Аллегри провел встречу с руководством Ювентуса по поводу зимних трансферов, пишет La Gazzetta dello Sport.

Стороны сошлись на том, что в приоритете должно быть усиление полузащиты, при этом ключевой целью считается Доменико Берарди.

На текущий момент клюу оценивает возможности подписания Кальвина Филлипса из Ман Сити или Пьера-Эмиля Хейбьерга из Тоттенхэм.

Ранее СМИ приписывали интерес "бьнконери" к Георгию Судакову, и по информации издания он действительно существует. Однако украинец является лишь резервным вариантом.

Ранее также сообщалось, что Русин отличился первым результативным действием за Сандерленд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Георгий Судаков

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