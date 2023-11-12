Никакого периода адаптации: Жирона похвалила игру Довбика

В Каталонии все в восторге от выступлений украинского форварда.

Трансфер Артема Довбика из Днепра-1 в Жирону мог вызывать вопросы о его адаптации в новой стране, ведь у него уже был неудачный опыт в Дании.

Однако с первого же матча он стал доказывать, что каталонский клуб не зря выложил за него 7,75 миллиона евро.

На счету 26-летнего форварда 7 голов и 6 ассистов в 14 играх за Жирону во всех турнирах - практически одно результативное за матч.

Подобные выступления Артема были отмечены клубом в социальных сетях, который указал, что ему не нужно время на адаптацию. Жирона опубликовала несколько фотографий Довбика, подписав пост: Период адаптации? Не для Артема".

Напомним, что Артем Довбик воспользовался передачей Виктора Цыганкова и помог Жироне обыграть Райо Вальекано, благодаря чему каталонцы продолжают лидировать в чемпионате Испании.

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