Холанд: Никогда раньше не забивал своими шарами

Норвежец в восторге от встречи с Челси.

Эрлинг Холанд прокомментировал вчерашнюю встречу против Челси.

Напомним, 12 ноября Сити и Челси разыграли настоящее шоу для фанатов, забив на двоих восемь голов, из которых два забил норвежский форвард.

При чем второй мяч Эрлинг забил в довольно необычной позиции, однако сам игрок считает это новой вехой в своей карьере.

"Сейчас могу многое сказать, но на самом деле потерял дар речи от восхищения тем, насколько интересно было смотреть этот матч.

Никогда раньше не забивал гол своими шарами. Поэтому это важная веха в карьере.

Не особо думаю о рекордах. Думаю о победе. Сейчас мы возглавляем таблицу, все же старт сезона выдался не таким и плохим", - цитирует Холанда NRK.

Напомним, еще один безумный гол был забит в чемпионате Италии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!