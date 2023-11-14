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Тотти заявил о намерении вернуться в Рому

Итальянец хочет быть клубным функционером.
Сегодня, 14:50
Франческо Тотти / Getty Images
Франческо Тотти / Getty Images

Бывший форвард Ромы Франческо Тотти высказался о возможном возвращении в римский клуб.

"Для меня Жозе – один из лучших в мире, потому что цифры изменить нельзя. Может, еще рано, но если выиграем все эти титулы… Мы вышли в два финала за два года, такого никогда не случалось за 100 лет существования Ромы".

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"Возвращение в Рому? Зависит от того, чем буду заниматься. Хотел бы роль рядом с командой как технический директор. Мы люди дела, если не сделаем это сами" – заявил Тотти в интервью DAZN и Sport Graphic Number.

Напомним, после 12-ти туров Серии А Рома занимает седьмое место, набрав 18 баллов.

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