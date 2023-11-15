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Петр Чех пополнил ряды британского клуба-чемпиона по хоккею

Легенда футбола активно развивается в другой сфере.
Сегодня, 17:49
Петр Чех / Getty Images
Петр Чех / Getty Images

Бывший голкипер Челси Петр Чех продолжает карьеру в профессиональном хоккее. Об этом сообщает издание The Guardian.

41-летний экс-футболист из Чехии присоединился на правах к Белфасту Джайнтс, который выступает в элитном хоккейного дивизиона Великобритании. Ранее игрок выступал за Оксфорд Сити Старз.

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В случае, если Чех дебютирует за действующего чемпиона местной лиги, то станет первым в истории спортсменом, который сыграет в сильнейших лигах Англии по футболу и хоккею.

Напомним, Петр завершил игровую карьеру футболиста в 2019-м году. За время своих выступлений голкипер становился чемпионом Англии, завоевал Кубок страны и Кубок Лиги, а также выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хоккей Петр Чех

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