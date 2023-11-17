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"Играл в рулетку": защитник Милана ответил на подозрения в ставках на футбол

Алессандро Флоренци признался, что делал ставки, но они никак не были связаны с его профессией.
Сегодня, 18:02
Алессандро Флоренци / Getty Images
Алессандро Флоренци / Getty Images

Недавно в Италии разгорелся скандал, связанный с игроками, которые делали ставки как на футбол, так и на другие виды спорта.

Спустя некоторое время нашелся еще один подозреваемый - им оказался защитник Милана Алессандро Флоренци.

Однако 32-летний итальянец заявил, что он никогда не ставил на футбол. Своим грехом в этом деле он называет лишь ставки на другие виды спорта, а также игру в рулетку.

"Флоренци разъяснил свою позицию, подтвердив свою абсолютную непричастность к каким-либо ставкам на футбол. При этом не появилось никаких доказательств или споров в этом смысле", - цитирует юриста игрока La Gazzetta dello Sport.

"Он признал, что играл на нелегальных платформах, и предоставил все разъяснения, чтобы как можно скорее определить свою позицию".

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Сообщается, что обвинительная сторона не нашла никаких доказательств того, что Флоренци делал ставки на футбол, а потому его может ожидать лишь штраф.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Алессандро Флоренци

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