"Играл в рулетку": защитник Милана ответил на подозрения в ставках на футбол

Алессандро Флоренци признался, что делал ставки, но они никак не были связаны с его профессией.

Недавно в Италии разгорелся скандал, связанный с игроками, которые делали ставки как на футбол, так и на другие виды спорта.

Спустя некоторое время нашелся еще один подозреваемый - им оказался защитник Милана Алессандро Флоренци.

Однако 32-летний итальянец заявил, что он никогда не ставил на футбол. Своим грехом в этом деле он называет лишь ставки на другие виды спорта, а также игру в рулетку.

"Флоренци разъяснил свою позицию, подтвердив свою абсолютную непричастность к каким-либо ставкам на футбол. При этом не появилось никаких доказательств или споров в этом смысле", - цитирует юриста игрока La Gazzetta dello Sport.

"Он признал, что играл на нелегальных платформах, и предоставил все разъяснения, чтобы как можно скорее определить свою позицию".

Читай также: Ювентус и Милан поборятся за одноклубника Забарного

Сообщается, что обвинительная сторона не нашла никаких доказательств того, что Флоренци делал ставки на футбол, а потому его может ожидать лишь штраф.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!