Мбаппе: Месси заслужил выиграть Золотой мяч

Француз считает, что завоевание Чемпионата мира не возможно перебить.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о завоевании Золотого мяча-2023 его экс-одноклубником Лионелем Месси.

По словам футболиста, аргентинец полностью заслужил это, ведь он выиграл Чемпионат мира, а у него и Эрлинга Холанда просто был хороший сезон.

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Месси должен был выиграть Золотой мяч, он выиграл чемпионат мира, он один из величайших в истории, если не самый великий для меня.

"Холанд провел отличный сезон, я тоже, но рядом с победой на чемпионате мира это мало что значит. Лео заслужил это", - сказал Килиан.

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