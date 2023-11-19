iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Агент Модрича прокомментировал возможный уход хавбека из Реала

Лука действительно может перейти в саудовскую лигу.
Сегодня, 09:35
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Агент Луки Модрича Борха Коуча прокомментировал возможный переход своего клиента.

Ранее, напомним, стал известно, что хорват более не исключает возможность покинуть Реал, и им как раз заинтересовались саудовские клубы.

Коуче подтвердил, что такой переход действительно может состояться, однако только если само предложение понравится хавбеку.

"Прошлым летом интерес к Модричу из Саудовской Аравии был, его хотели подписать. У игрока было несколько предложений: одно – от команды из столицы, а также еще от одного клуба.

Сейчас Модрич думает о Реал, но его переход в саудовскую лигу возможен, если предложение устроит игрока", – приводит слова агента Shooot.com.

Ранее также свое будущее прокомментировал наставник сборной Испании.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лука Модрич

Статьи по теме

Саудовские клубы готовы подписать ветерана Реала Саудовские клубы готовы подписать ветерана Реала
Модрич переосмыслил свое будущее в Реале Модрич переосмыслил свое будущее в Реале
В Реале высказались о будущем Модрича В Реале высказались о будущем Модрича
Модрич попросит Реал продать его в январе Модрич попросит Реал продать его в январе
Помочь журналистам

Видео

Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония
Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Формула 112:28
Леклер: Если бы не машина безопасности, победа бы досталась нам
Другие страны11:58
"На стадионе д*рьмо вытекает прямо в душ": Санчес раскритиковал условия в сборной Чили
Евро-202411:45
Украина - Италия: онлайн-трансляция пресс-конференций Реброва и Спаллетти
Европа11:37
Новичок сборной Франции больше не сыграет в этом году
Формула 111:21
Ред Булл побил рекорд Мерседес по количеству командных побед за сезон
Европа11:00
Мбаппе установил еще один рекорд сборной Франции
Европа10:31
"Не менятся только идиоты": Мбаппе рассказал о влиянии капитанской повязки
Формула 109:59
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Украина09:56
Вице-президент Ворсклы готовит революционные изменения в украинcком футболе
Формула 109:55
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK