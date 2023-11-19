Агент Модрича прокомментировал возможный уход хавбека из Реала

Лука действительно может перейти в саудовскую лигу.

Агент Луки Модрича Борха Коуча прокомментировал возможный переход своего клиента.

Ранее, напомним, стал известно, что хорват более не исключает возможность покинуть Реал, и им как раз заинтересовались саудовские клубы.

Коуче подтвердил, что такой переход действительно может состояться, однако только если само предложение понравится хавбеку.

"Прошлым летом интерес к Модричу из Саудовской Аравии был, его хотели подписать. У игрока было несколько предложений: одно – от команды из столицы, а также еще от одного клуба.

Сейчас Модрич думает о Реал, но его переход в саудовскую лигу возможен, если предложение устроит игрока", – приводит слова агента Shooot.com.

Ранее также свое будущее прокомментировал наставник сборной Испании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!