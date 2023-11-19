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Наставник сборной Германии объяснил, почему Хавертц играл левого защитника

Это было желание самого футболиста.
Сегодня, 15:19
Кай Хавертц / Getty Images
Кай Хавертц / Getty Images

Юлиан Нагельсманн объяснил, почему решил перевести Кая Хавертца на левый фланг обороны.

Напомним, 18 ноября сборная Германии уступила Турции в товарищеском матче. Кай Хавертц отыграл матч на позиции левого защитника и даже отличился голом.

Естественно, такой ход немецкого наставника не мог не вызвать вопросы, и Нагельсманну пришлось объяснять, почему нападающий играл в защите.

"Кай сказал, что хочет это сделать, хочет попробовать. Я вижу в этом не риск для него, а очень большую возможность сыграть ключевую роль на Евро.

Впервые на незнакомой позиции он выступил очень хорошо и, пожалуй, был нашим лучшим игроком", - приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany.

Ранее также сообщщалось, что сборная Чехии отстранила троих игроков перед решащим матчем.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии Кай Хавертц

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