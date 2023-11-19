Наставник сборной Германии объяснил, почему Хавертц играл левого защитника

Это было желание самого футболиста.

Юлиан Нагельсманн объяснил, почему решил перевести Кая Хавертца на левый фланг обороны.

Напомним, 18 ноября сборная Германии уступила Турции в товарищеском матче. Кай Хавертц отыграл матч на позиции левого защитника и даже отличился голом.

Естественно, такой ход немецкого наставника не мог не вызвать вопросы, и Нагельсманну пришлось объяснять, почему нападающий играл в защите.

"Кай сказал, что хочет это сделать, хочет попробовать. Я вижу в этом не риск для него, а очень большую возможность сыграть ключевую роль на Евро.

Впервые на незнакомой позиции он выступил очень хорошо и, пожалуй, был нашим лучшим игроком", - приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany.

Ранее также сообщщалось, что сборная Чехии отстранила троих игроков перед решащим матчем.

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