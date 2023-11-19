Спалетти: У Украины сильный подбор игроков в атаке

Рулевой сборной Италии Лучано Спалетти высказался о предстоящем поединке против Украины.

Специалист отметил, что у "желто-голубых" прекрасный подбор исполнителей в группе атаки.

"В Украины сильный подбор в атаке и игроков, которые находятся в хорошей форме на клубном уровне. Их потенциал в контратаках также может создать нам проблемы. Нам нужно давить, перекрывать зоны и не оставлять щелей, которые бывает сложно закрыть.

Мы должны действовать как команда и делать все возможное. Мы хотим, чтобы итальянцы влюбились в эту команду. Многие хотят заставить нас почувствовать страх, напомнив нам о важности этого матча, но мотивация выходит за рамки страха.

Вопрос, который мы должны задать себе: "Должен ли я победить? Хочу ли я победить?". Но все так говорят. Более реалистично: "Могу ли я выиграть?". Конечно. Это сводит на нет все страхи, которые могут быть вокруг игры", - сказал Спаллетти.

Также итальянец высказался о кадровой ситуации в стане "Скуадры Адзурри".

"Ребята чувствуют себя хорошо, все доступны. Поэтому выбор теперь за мной. Мы едем в Германию с уверенностью, что это игра, где мы сможем получить желаемый результат. У нас есть пять доступных замен и различные характеристики, которые можно использовать.

У нас есть такие игроки, как Кьеза, которые знают, как изменить ситуацию. Отношение должно быть таким, чтобы играть в том стиле, о котором мы договаривались", - резюмировал Лучано.

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