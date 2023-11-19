Легенда Баварии назвал своего фаворита на победу на Евро-2024
Немецкий футболист оценил игру лидеров "трех львов".
Бывший игрок Баварии Лотар Маттеус высказался об игре форварда сборной Англии Харри Кейна.
"Кейн - прекрасный трансфер! Не только для Баварии – для Бундеслиги, для Германии. Думаю, английские фанаты будут скучать по выступлениям Харри в АПЛ, потому что его результативность впечатляет! Он установил новый рекорд в истории Германии".
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"С таким Кейном, с таким Беллингемом, думаю, сборная Англии – один из фаворитов Евро", – сказал немец в интервью Daily Mail.
Напомним, чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
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