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Рома готова выкупить Лукаку, если тот не растеряет форму

Пока за бельгийца готовы отдать 42 млн евро.
Сегодня, 16:39
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Рома намерена полностью выкупить Ромелу Лукаку, пишет Evening Standard.

Беельгийский форвард находится, возможно, в своей лучшей форме, у него 9 голов в 14 матчах Серии А, а недавно от забил покер на квалификации Евро-2024.

Однако несмотря на резко возросшую результативность 30-летнего Лукаку, Челси все еще зочеет его продать, купив взамен другого нападающего.

Если к лету Ромелу продолжит забивать, римляне готовы выкупить его у Челси за запрашиваемые 42 млн евро. Напомним, что бельгиец присоединился к Челси за 115 млн евро.

Интересно, что выкуп Лукаку поддерживает главный тренер Ромы Жозе Моуринью, который летом может вовс покинуть клуб.

Ранее также сообщалось, что Постекоглу нашел отличный вариант для Тоттенхэма.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ромелу Лукаку

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