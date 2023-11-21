Украина U-21 - Азербайджан U-21: онлайн-трансляция матча отбора на ЧЕ-2025

Во вторник, 21 ноября, состоится очередной матч группового этапа отбора на молодежный чемпионат Европы-2025 между сборными Украины и Азербайджана.

Команды проведут первый очный поединок в рамках данной квалификации.

Украина лидирует в группе F, выиграв все свои четыре матча. Азербайджан в свою очередь занимает последнее место, имея в активе три очка после трех сыгранных туров.

Поединок между молодежными сборными Украины и Азербайджана пройдет в Мурсии (Испания) на Эстадио де Ла Кондомина. Начало встречи - в 20:00 по Киеву.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина U-21 – Азербайджан U-21

Трансляция поединка квалификации молодежного ЧЕ-2025 между Украиной и Азербайджаном будет доступна в этой новости 21 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 20:00 по Киеву.

В Украине данную встречу будут транслировать официальный канал УАФ в YouTube, а также региональные телеканалы Cуспільне.

Напомним, что в предыдущей встрече команда Унаи Мельгосы разгромила сборную Люксембурга со счетом 4:0.

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