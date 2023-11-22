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Нагельсманн: Не жалею, что возглавил сборную Германии

Несмотря на не лучший старт карьеры в национальной команде, немецкий наставник рад своей новой работе.
Сегодня, 17:13
Юлиан Нагельсманн / Getty Images
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

Во вторник, 21 ноября, сборная Германии снова проиграла. В рамках товарищеской встречи Бундестим уступила сборной Австрии со счетом 0:2.

После матча главный тренер немецкой команды Юлиан Нагельсманн ясно дал понять, что он не жалеет о своем выборе сменить клубный футбол на футбол уровня национальных сборных.

"Я не жалею, что согласился на работу в сборной Германии, мне это нравится", - цитирует наставника Фабрицио Романо.

"Мы должны выйти из этой ситуации с помощью всего, что у нас есть. Мне грустно, но я не разочарован. Поражения приносят боль. Теперь нам нужно меньше говорить и больше делать на поле".

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Стоит отметить, что 2023 год сборная Германии завершит с большим количеством поражений, чем побед: проведя за год 15 матчей, немцы выиграли пять раз, три раза были зафиксированы ничейные результаты, а поражением завершились семь игр.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии Юлиан Нагельсманн

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