Невилл назвал, кто из современных тренеров нужен МЮ

И это не Эрик тен Хаг.

Гари Невилл назвал имя тренера, который бы отлично подошел Манчестер Юнайтед.

Экс-футболист манкунианцв заявил, что если бы мог, то прямо сейчас бы назначил главным тренером Юргена Клоппа.

"Я бы назвал Юргена Клоппа. Юрген Клопп работает с бюджетом, который гораздо меньше, чем у Пепа Гвардиолы. Пеп Гвардиола – гений, и его запомнят навсегда. Но Юрген Клопп, на мой взгляд, потрясающий тренер.

Если бы вы спросили меня, кого из тренеров я бы завтра назначил в Манчестер Юнайтед, если бы мог, это был бы Юрген Клопп", - приводит слова Гари The Liverpool Gecko.

Ранее также сообщалось, что МЮ может покинутьеще один игрок.

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