iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ - Монако 5:2 обзор матча и результат игры 24.11.2023

Парижане обыграли в дерби принципиального соперника.
Вчера, 23:57
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В пятницу, 24 ноября, в рамках 13-го тура Лиги 1 ПСЖ принимал Монако. Матч завершился победой хозяев со счетом 5:2.

В первой половине игры команды на двоих забили трижды. На гол Гонсалу Рамуша ответил Такуми Минамино, подловив Джанлуиджи Доннарумму на ошибке. Далее Килиан Мбаппе с пенальти вывел свою команду вперед.

Вторые 45 минут также подарили зрителям много событий в игре. На этот раз ПСЖ дважды выстрелил голами в течение двух минут благодаря усилиям Усмана Дембеле и Витиньи.

Фоларин Балогун сумел отквитать один мяч, однако в концовке снова пропустили. Хозяева сохранили для себя комфортный перевес.

Статистика матча ПСЖ - Монако 13-го тура чемпионата Франции

ПСЖ - Монако 5:2

Голы: Рамуш, 18, Мбаппе, 39 пенальти, Дембеле, 70, Витинья, 72, Коло-Муани, 90+6 - Минамино, 22, Балогун, 75

Ожидаемые голы (xG): 1.97 - 1.12
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 15 - 13
Удары в створ: 10 - 7
Угловые: 1 - 10
Фолы: 9 - 19

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Шкриньяр, Эрнандес, Мукиеле, Фабиан Руис (Солер, 82), Угарте, Витинья, Дембеле (Барколя, 72), Мбаппе, Гонсалу Рамуш (Коло-Муани, 71).

Монако: Кен, Вандерсон (Диатта, 79), Марипан, Синго, Магасса, Якобс, Минамино (Аклиуш, 79), Головин, Закария, Камара (Бен-Йеддер, 79), Балогун.

Предупреждение: Синго (59).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монако ПСЖ Лига 1

Статьи по теме

ПСЖ активировал опцию выкупа контракта форварда сборной Португалии ПСЖ активировал опцию выкупа контракта форварда сборной Португалии
Президент Ла Лиги заподозрил ПСЖ в схемах обхода финансового фэйр-плей Президент Ла Лиги заподозрил ПСЖ в схемах обхода финансового фэйр-плей
Талант ПСЖ станет самым молодым игроком в истории сборной Франции Талант ПСЖ станет самым молодым игроком в истории сборной Франции
Форвард ПСЖ может сменить футбольное гражданство Форвард ПСЖ может сменить футбольное гражданство
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа00:30
Беллингем станет амбассадором известного модного дома
Европа00:10
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Вчера, 23:57
Европа23:57
Мбаппе, Дембеле и компания принесли ПСЖ победу над Монако
Европа23:31
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Европа23:22
Бавария на выезде обыграла Кельн
Бокс22:58
"Остается самим собой": Тренер Фьюри отреагировал на заявления, что Тайсон пошел на спад
Киберспорт22:52
BLAST Premier Fall Final 2023: Heroic уступили Cloud9, Complexity обыграли NaVi
Киберспорт22:45
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS
Киберспорт22:39
NaVi безвольно уступили Complexity, вылетев из Blast Premier Fall Final
Бокс22:21
"Еще не видел такого ужасного боя": Промоутер соперника разнес Стивенсона за унылое выступление
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK