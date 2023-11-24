ПСЖ - Монако 5:2 обзор матча и результат игры 24.11.2023
В пятницу, 24 ноября, в рамках 13-го тура Лиги 1 ПСЖ принимал Монако. Матч завершился победой хозяев со счетом 5:2.
В первой половине игры команды на двоих забили трижды. На гол Гонсалу Рамуша ответил Такуми Минамино, подловив Джанлуиджи Доннарумму на ошибке. Далее Килиан Мбаппе с пенальти вывел свою команду вперед.
Вторые 45 минут также подарили зрителям много событий в игре. На этот раз ПСЖ дважды выстрелил голами в течение двух минут благодаря усилиям Усмана Дембеле и Витиньи.
Фоларин Балогун сумел отквитать один мяч, однако в концовке снова пропустили. Хозяева сохранили для себя комфортный перевес.
Статистика матча ПСЖ - Монако 13-го тура чемпионата Франции
ПСЖ - Монако 5:2
Голы: Рамуш, 18, Мбаппе, 39 пенальти, Дембеле, 70, Витинья, 72, Коло-Муани, 90+6 - Минамино, 22, Балогун, 75
Ожидаемые голы (xG): 1.97 - 1.12
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 15 - 13
Удары в створ: 10 - 7
Угловые: 1 - 10
Фолы: 9 - 19
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Шкриньяр, Эрнандес, Мукиеле, Фабиан Руис (Солер, 82), Угарте, Витинья, Дембеле (Барколя, 72), Мбаппе, Гонсалу Рамуш (Коло-Муани, 71).
Монако: Кен, Вандерсон (Диатта, 79), Марипан, Синго, Магасса, Якобс, Минамино (Аклиуш, 79), Головин, Закария, Камара (Бен-Йеддер, 79), Балогун.
Предупреждение: Синго (59).
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