Моуринью рассказал, в каком клубе самые лучшие фанаты

Жозе Моуринью назвал фанатов Ромы лучшими в своей карьере.

По словам Особенного, во многих командах, где он работал, были отличныее болельщики, но только в Риме до конца поддерживают свой клуб.

"Меня часто спрашивают, в какой команде лучшие болельщики. У меня было много замечательных фанатов в Интере, Реале и Челси, но в Роме - лучшие.

Болельщики Ромы продолжали верить в команду даже тогда, когда мы проигрывали на 90-й минуте матча с Лечче.

Стадион был все равно заполнен после ужасного поражения в Праге. Эти люди просто невероятные", - приводит слова Моуринью Football Italia.

Ранее также сообщалось, что немецкий арбитр получил травму в особенном для себя матче.

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