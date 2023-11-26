Легенда Челси установил уникальное достижение
Петр Чех стал первым в своем роде.
Легендарный экс-футболист и ныне хоккеист Петр Чех установил уникальное достижжение.
Вчера, 25 ноября, Чех дебютировал за Белфаст Джаянтс, выйдя в конце матча на замену вместо Тайлера Бескоровайны.
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Таким образом, Петр стал первым, кто сыграл в элитном футбольном дивизионе Англии и элитном хоккейном дивизионе Великобритании.
Матч между Белфаст Джаянтс и Брейхед Клан завершился победой хозяев со счетом 5:1.
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