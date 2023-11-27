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Моуринью: Бандитами рождаются, а не становятся

Португалец решил крылатой фразой охарактеризовать своих игроков.
Сегодня, 00:29
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью высказался после матча против Удинезе (3:1).

"Как команде, нам не очень комфортно на выезде. Некоторым больше нравится домашний уют, они скучают по маме, папе, по бабушкиным пирогам. У меня были команды, которые провоцировали людей еще в автобусе, до того, как мы добирались до стадиона. Нам нужно совершенствоваться в этом отношении".

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"Обычно бандитами рождаются, а не становятся. Я определенно родился футбольным бандитом, и я пытаюсь влиять – посмотрим, получится ли у меня", – сказал португалец в интервью Football Italia.

Напомним, после 13-ти туров Серии А Рома идет на пятой строчке с 21-м баллом.

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