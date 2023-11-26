Моуринью изъявил желание возглавить одну из топовых сборных
"Особенный" не против поработать в Южной Америке.
Главный тренер Ромы Жозе Моуринью выражает желание возглавить национальную сборную Бразилии. Об этом сообщает журналист UOL Рафаэл Рейс.
Португальский специалист не планирует продлевать контракт с нынешним клубом и рассматривает бразильскую команду как лучший вариант для своей будущей карьеры.
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Также возможен выбор одной из ведущих европейских сборных после Евро-2024, если появится подходящая вакансия.
Напомним, контракт Моуринью с Ромой действует до лета 2024 года.
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