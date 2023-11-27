iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Знаем его качество и силу": Тренер Дженоа оценил дебютный гол Малиновского

Украинец впервые забил за генуэзцев, но его команда не смогла избежать поражения.
Сегодня, 09:29
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

В воскресенье, 26 ноября, Дженоа в рамках 13-го тура итальянской Серии А встречалась на выезде с Фрозиноне.

Генуэзцы пропустили первыми, но на 38-й минуте украинский полузащитник Руслан Малиновский мощным дальним ударом сравнял счет в поединке, забив тем самым свой дебютный гол в составе "грифонов". Тем не менее в компенсированное время хозяева поля все же вырвали победу 2:1.

Читай также: Гол Малиновского не спас Дженоа от поражения в матче с Фрозиноне

После матча главный тренер Дженоа Альберто Джилардино оценил выступление украинца и игру своей команды.

"Мы знаем его качество и силу. Он и команда провели матч как можно лучше. Это поражение должно стать для нас уроком. Нам нужно много работать, но в этой игре мы действовали хорошо. Я не могу винить ребят ни в чем, кроме второго гола Фрозиноне", - приводит слова Джилардино Calciomercato.

Отметим, что в нынешнем сезоне Малиновский принял участие в 12 матчах в составе Дженоа. Кроме гола, в этих поединках украинец также записал на свой счет две результативные передачи.

На ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Фрозиноне - Дженоа (2:1).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа фрозиноне чемпионат Италии Серия А Альберто Джилардино Руслан Малиновский

Статьи по теме

Битва лидеров и ничья в Дерби Италии в обзоре матча Ювентус - Интер Битва лидеров и ничья в Дерби Италии в обзоре матча Ювентус - Интер
Ювентус и Интер обменялись голами, но сильнейшего выявить не смогли Ювентус и Интер обменялись голами, но сильнейшего выявить не смогли
Рома добыла непростую победу над Удинезе Рома добыла непростую победу над Удинезе
Шахтер и Антверпен рассудит арбитр, при котором украинские команды только проигрывали в официальных матчах Шахтер и Антверпен рассудит арбитр, при котором украинские команды только проигрывали в официальных матчах
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Рух 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Рух 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов10:51
Шахтер и Антверпен рассудит арбитр, при котором украинские команды только проигрывали в официальных матчах
Европа10:20
Мудрик полетал на вертолете над Лондоном в компании россиянки
Украина10:05
УПЛ: Днепр-1 встретится с Черноморцем
Бокс09:57
"У него вообще нет мощи": Скандальный боксер назвал очевидного фаворита боя Усик - Фьюри
Европа09:29
"Знаем его качество и силу": Тренер Дженоа оценил дебютный гол Малиновского
Европа08:58
Битва лидеров и ничья в Дерби Италии в обзоре матча Ювентус - Интер
НХЛ08:22
НХЛ: Детройт победил Миннесоту, Эдмонтон разгромил Анахайм
НБА07:55
НБА: Милуоки одержал победу над Портлендом, Бостон обыграл Атланту
Европа07:20
Футбол сегодня: Днепр-1 - Черноморец, матч Жироны в Ла Лиге, поединки АПЛ и Серии А
Европа00:52
Тен Хаг ответил на сравнения Гарначо с Руни и Роналду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK