"Знаем его качество и силу": Тренер Дженоа оценил дебютный гол Малиновского

Украинец впервые забил за генуэзцев, но его команда не смогла избежать поражения.

В воскресенье, 26 ноября, Дженоа в рамках 13-го тура итальянской Серии А встречалась на выезде с Фрозиноне.

Генуэзцы пропустили первыми, но на 38-й минуте украинский полузащитник Руслан Малиновский мощным дальним ударом сравнял счет в поединке, забив тем самым свой дебютный гол в составе "грифонов". Тем не менее в компенсированное время хозяева поля все же вырвали победу 2:1.

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После матча главный тренер Дженоа Альберто Джилардино оценил выступление украинца и игру своей команды.

"Мы знаем его качество и силу. Он и команда провели матч как можно лучше. Это поражение должно стать для нас уроком. Нам нужно много работать, но в этой игре мы действовали хорошо. Я не могу винить ребят ни в чем, кроме второго гола Фрозиноне", - приводит слова Джилардино Calciomercato.

Отметим, что в нынешнем сезоне Малиновский принял участие в 12 матчах в составе Дженоа. Кроме гола, в этих поединках украинец также записал на свой счет две результативные передачи.

На ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Фрозиноне - Дженоа (2:1).

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