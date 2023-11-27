Реал определился с будущим Анчелотти
К Рождеству специалист и клуб согласуют новый контракт.
Главный тренер Реала Карло Анчелотти может остаться в мадридском клубе.
Как сообщает Relevo, клуб начал переговоры о новом контракте с итальянским специалистом. "Сливочные" хотят предложить Карло двухлетний контракт.
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Боссы Реала довольны прогрессом команды, а также развитием игроков.
Ожидается, что продление соглашения, истекающего летом 2024 года, будет закрыто до Рождества.
Ранее сообщалось, что Ла Лига отметила сейв Лунина в матче Кадис - Реал.
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