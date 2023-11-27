iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал определился с будущим Анчелотти

К Рождеству специалист и клуб согласуют новый контракт.
Сегодня, 20:40
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти может остаться в мадридском клубе.

Как сообщает Relevo, клуб начал переговоры о новом контракте с итальянским специалистом. "Сливочные" хотят предложить Карло двухлетний контракт.

Читай также: "Он лучше Кепы и заслужил играть": реакция фанатов Реала на Лунина после матча с Кадисом

Боссы Реала довольны прогрессом команды, а также развитием игроков.

Ожидается, что продление соглашения, истекающего летом 2024 года, будет закрыто до Рождества.

Ранее сообщалось, что Ла Лига отметила сейв Лунина в матче Кадис - Реал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти

Статьи по теме

Лунину стоит беспокоиться? Анчелотти назвал сроки возвращения Кепы Лунину стоит беспокоиться? Анчелотти назвал сроки возвращения Кепы
Анчелотти рассказал, как можно бороться с высокой травматичностью игроков Анчелотти рассказал, как можно бороться с высокой травматичностью игроков
Анчелотти отреагировал на слухи о возможной работе со сборной Бразилии Анчелотти отреагировал на слухи о возможной работе со сборной Бразилии
Реал начал переговоры с Анчелотти о продлении контракта Реал начал переговоры с Анчелотти о продлении контракта
Помочь журналистам

Видео

Невероятные голы Мирошниченко и Авагимяна в обзоре матча Днепр-1 - Черноморец
Невероятные голы Мирошниченко и Авагимяна в обзоре матча Днепр-1 - Черноморец

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов21:39
"Сильный соперник": Пушич назвал задачу Шахтера на матч с Антверпеном
Европа21:15
Цыганков в старте Жироны на матч с Атлетико, Довбик пропускает игру из-за травмы
Украина21:00
Невероятные голы Мирошниченко и Авагимяна в обзоре матча Днепр-1 - Черноморец
Европа20:40
Реал определился с будущим Анчелотти
Киберспорт20:25
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: Monte опережают NaVi
Украина20:07
УПЛ: Днепр-1 обыграл Черноморец и расписание 16 тура
Лига Чемпионов20:01
Сикан: Понимаем, что в матче с Антверпеном нужна только победа
Украина19:58
Бомбардиры УПЛ: Задерака и Кожушко делят первую строчку с Буяльским
Украина19:40
Таблица УПЛ: Днепр-1 закончил первую половину сезона лидером, Полесье в тройку лучших, Динамо - шестое
Формула 119:36
"Езди быстро, брат": "автор" известных цитат из Голливуда поддержал Цуноду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK