Реал определился с будущим Анчелотти

К Рождеству специалист и клуб согласуют новый контракт.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти может остаться в мадридском клубе.

Как сообщает Relevo, клуб начал переговоры о новом контракте с итальянским специалистом. "Сливочные" хотят предложить Карло двухлетний контракт.

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Боссы Реала довольны прогрессом команды, а также развитием игроков.

Ожидается, что продление соглашения, истекающего летом 2024 года, будет закрыто до Рождества.

Ранее сообщалось, что Ла Лига отметила сейв Лунина в матче Кадис - Реал.

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