Лунин - в команде тура Ла Лиги по версии WhoScored

Статистический портал отметил игру украинца в матче против Кадиса.

В рамках 14 тура чемпионата Испании Реал обыграл Кадис.

Не последнюю роль в данной победе отыграл Андрей Лунин, сделав несколько важных сейвов, что отметил статистический портал WhoScored.

Украинский голкипер получил оценку 7.89 за данный поединок и попал в символическую сборную прошедшего тура. Также в нее вошли одноклубники Андрея в лице Джуда Беллингема, Антонио Рюдигера и Родриго.

Читай также: Игроки Реала недовольны тем, что Анчелотти отдает предпочтение Кепе, а не Лунину

Напомним, ранее сообщалось, что в команду недели АПЛ попал Александр Зинченко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!