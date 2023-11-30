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Защитник Милана рискует пропустить два месяца из-за травмы

Игрок получил повреждение в матче Лиги чемпионов с Боруссией Дортмунд.
Сегодня, 14:06
Малик Тиав / Getty Images
Малик Тиав / Getty Images

Защитник Милана Малик Тиав может выбыть на длительный срок из-за травмы.

22-летний футболист получил повреждение в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской Боруссией (1:3) и был заменен во втором тайме.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, у немецкого защитник подозрение на разрыв двухглавой мышцы бедра левой ноги. Через семь-десять дней он должен будет пройти дополнительной медицинское обследование.

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Предполагается, что на восстановление игроку потребуется примерно два месяца.

Отметим, что в этом сезоне Тиав провел за Милан во всех турнирах 16 матчей.

Ранее сообщалось,что Милан ведет переговоры о первом профессиональном контракте для юного дебютанта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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