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Суарес выступил с заявлением касаемо своего будущего

Уругваец пока решил взять паузу.
Сегодня, 10:21
Луис Суарес / Getty Images
Луис Суарес / Getty Images

Форвард Луис Суарес рассказал о своих планах на ближайшее время.

"Я чувствую боль, мое тело говорит за меня. Я хочу получить удовольствие, а затем решить для себя после долгой карьеры".

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"Мне нужно отдохнуть, хорошо провести время с семьей, тогда судьба будет знать, где я буду в будущем", - заявил Суарес в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, 36-летний уругваец недавно покинул Гремио на правах свободного агента, проведя в клубе два сезона.

В последнем своем сезоне Луис забил 15 голов и отдал 11 ассистов в 32 матчах чемпионата Бразилии.

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