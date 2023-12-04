Рой Кин: Начинаю сомневаться, что Ман Сити выиграет АПЛ

Бывший футболист Манчестер Юнайтед Рой Кин не верит в то, что Манчестер Сити станет чемпионом АПЛ.

"Я, конечно, не стал бы ставить против Ман Сити, но я начинаю сомневаться в том, что Сити выиграет этот титул.

Есть причина, по которой он не выигрывался четыре года подряд: поддерживая этот уровень, этот голод, желание, вы получаете травмы, некоторые из лучших игроков выбывают".

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"Но, конечно, я присматриваюсь к Арсеналу и Ливерпулю, особенно к Арсеналу с его силой и глубиной состава, а также опытом прошлого сезона", – сказал Кин в интервью Sky Sports.

Напомним, в матче 14-го тура АПЛ Манчестер Сити не сумел на своем поле обыграть Тоттенхэм (3:3).

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