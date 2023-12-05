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"Впереди марафон": Артета оценил шансы Арсенала на чемпионство

Специалист высказался о Ливерпуле и Манчестер Сити.
Сегодня, 14:10
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о борьбе за чемпионство. По словам тренера, он не рассчитывает на потери очков от конкурентов.

"Я не думаю об этом. Я думаю о том, как сыграть лучше, как быть стабильнее, чтобы нас было сложнее обыграть, и о том, что нам нужно исправить, и как наилучшим образом использовать наших игроков. Впереди у нас огромный марафон.

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Воодушевление приходит, когда я наблюдаю за игрой команды, наблюдаю за их поведением каждый день и за тем, насколько они голодны и готовы к каждой тренировке. Это меня ободряет.

Мы не можем контролировать то, что делают другие", - приводит слова Артеты Daily Mail.

В турнирной таблице АПЛ "канониры" лидируют, опережая Ливерпуль на два очка, а Манчестер Сити - на три.

Ранее сообщалось, что Зинченко вошел в команду лучших игроков ноября в топ-5 чемпионатов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Микель Артета Арсенал Лондон

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