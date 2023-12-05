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Руни - об игроках Бирмингема: Некоторым футболистам нужно отрастить пару яиц

Англичанин раскритиковал своих подопечных.
Сегодня, 18:23
Уэйн Руни / Getty Images
Уэйн Руни / Getty Images

Главный тренер Бирмингема Уэйн Руни высказался об игре команды в матче против Ротерхэма (0:0) в рамках 19-го тура Чемпионшипа.

"Думаю, что некоторым футболистам нужно отрастить пару яиц.

Наблюдаю за тем, что игроки делают на тренировках, но когда они появляются на матче перед болельщиками, то становятся совершенно другими игроками, другими людьми".

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"Это футбол. Вы будете играть перед болельщиками, где бы это ни происходило.

Что-то показывать на тренировочном поле – это нормально, но это нужно использовать и в матчах", – сказал Руни в интервью Goal.com.

Напомним, Бирмингем занимает 15-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 23 очка.

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