Руни - об игроках Бирмингема: Некоторым футболистам нужно отрастить пару яиц

Главный тренер Бирмингема Уэйн Руни высказался об игре команды в матче против Ротерхэма (0:0) в рамках 19-го тура Чемпионшипа.

"Думаю, что некоторым футболистам нужно отрастить пару яиц.

Наблюдаю за тем, что игроки делают на тренировках, но когда они появляются на матче перед болельщиками, то становятся совершенно другими игроками, другими людьми".

Читай также: Руни считает, что новые технологии мешают общению между игроками

"Это футбол. Вы будете играть перед болельщиками, где бы это ни происходило.

Что-то показывать на тренировочном поле – это нормально, но это нужно использовать и в матчах", – сказал Руни в интервью Goal.com.

Напомним, Бирмингем занимает 15-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 23 очка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!