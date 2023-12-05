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Женская сборная Украины обыграла Сербию, сохранив прописку в дивизионе В Лиги наций

Наши девушки сотворили сенсацию.
Вчера, 21:52
Женская сборная Украины по футболу / УАФ
Женская сборная Украины по футболу / УАФ

Во вторник, 5 декабря, в рамках шестого тура Лиги наций женская сборная Сербии встречалась с футболистками из Украины.

Матч завершился победой наших девушек со счетом 1:0. Единственный гол в данной игре забила Виктория Гирин на 55-й минуте.

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Таким образом, женская сборная Украины сохранила свое место в Лиге В, заняв третье место с шестью очками.

В свою очередь Сербия не смогла выйти напрямую в Лигу А, ввиду чего ей придется играть переходные матчи.

Сербия - Украина 0:1

Гол: Гирин, 55

Украина: Келюшик, Шматко, Басанка, Апанащенко, Петрик, Гирин, Химич, Семкив, Панцулая, Калинина, Глущенко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига наций Женская сборная Украины

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