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Ливерпуль может на долгий срок остаться без центрбека

Жоэль Матип отправился в лазарет и, возможно, он там пробудет остаток нынешнего сезона.
Сегодня, 16:45
Жоэль Матип / Getty Images
Жоэль Матип / Getty Images

Перед матчем против Шеффилд Юнайтед главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о кадровой потере.

По словам немецкого специалиста, центрбек "красных" Жоэль Матип рискует пропустить остаток сезона - у игрока подозрение на разрыв крестообразной связки колена, из-за чего он недавно был заменен по ходу встречи с Фулхэмом (4:3).

"Когда приходит врач и говорит: "Выглядит не очень хорошо, но нам нужно дождаться МРТ", но сканирование не приходит, можно представить, насколько все плохо", - цитирует тренера Альфредо Педулла.

"В таких случаях никогда не бывает хороших новостей, за все эти годы со мной никогда не случалось, чтобы кто-то сказал: "О боже, я совершенно неправ, он может играть завтра". Этого не произойдет".

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Напомним, что матч Шефилд Юнайтед - Ливерпуль состоится в среду, 6 декабря. Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

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