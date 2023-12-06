Рома определилась с будущим Моуриньо

"Волки" возобновят переговоры о продлении контракта с португальцем.

Итальянская Рома определилась с судьбой главного тренера команды Жозе Моуриньо.

Как сообщають местные СМИ, "волки" хотели бы сохранить португальца в качестве наставника, а, поэтому, уже готовятся возобновить с ним переговоры о продлении контракта.

Нынешний контракт Жозе с столичным клубом действителен до конца сезона-2023/24, а новое соглашение должно заканчиваться в 2026 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Моуриньо высказался о своем будущем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!